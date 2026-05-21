Am Freitag wird es in der Ukraine regnen, ab Samstag wird es etwas kühler

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am 22. Mai gibt es in der Ukraine Hitze und Regen, ab dem 23. Mai sinken die Temperaturen um 3–5 °C. Detaillierte Vorhersage.

Für den 22. Mai werden in der Ukraine Hitze und Regen vorhergesagt, ab dem 23. Mai wird ein Temperaturrückgang um 3–5 Grad erwartet.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: : „Am 22. Mai kommt es in der Ukraine, mit Ausnahme der meisten westlichen Regionen, zu kurzzeitigen Regenfällen und Gewittern; in den südlichen und zentralen Regionen stellenweise zu Hagel und Sturmböen von 15–20 m/s. Die Temperaturen liegen nachts bei 9–17 °C; tagsüber bei 25–30 °C, in den westlichen Regionen bei 18–23 °C.“

Details: : In der Hauptstadt am Freitagabend ohne Niederschläge, 14–16 °C; tagsüber stellenweise kurzzeitiger Regen und bis zu +30 °C, Wind aus Nordwest mit 5–10 m/s.

Am 23. Mai kommt es in den südlichen, östlichen und den meisten zentralen Regionen der Ukraine, am 24. Mai im Südosten des Landes zu kurzen Regenschauern und Gewittern, im übrigen Gebiet bleibt es trocken. Ab dem 23. Mai wird ein Temperaturrückgang um 3–5 °C erwartet.

In Kiew am 23. Mai nachts stellenweise kurze Regenschauer, 14–16 °C, tagsüber ohne Niederschläge, bis zu +24 °C; am 24. Mai ohne Niederschläge, nachts 13–15 °C, tagsüber bis zu +25 °C, Nordwind, 5–10 m/s.