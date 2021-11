Ein illegaler Tabakladen wurde in der Nähe von Lwiw "hochgenommen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Strafverfolgungsbehörden haben in der Stadt Pustomity in der Nähe von Lwiw einen illegalen Tabakladen aufgedeckt, in dem Zigaretten bekannter ukrainischer und internationaler Marken gefälscht wurden.

Dies wurde auf Facebook von dem Journalisten und Blogger Kirill Sazonov berichtet.

„Interessant ist, dass die Arbeiter alle aus Krementschuk kommen“, stellte er fest.

Nach Angaben des Journalisten gibt es in der gesamten Ukraine Dutzende solcher Workshops.

„Wenn der Preis für die billigste Schachtel verbrauchssteuerpflichtiger Zigaretten mit Filter bei 50 Hrywnja beginnt, ist es nicht verwunderlich, dass gefälschte Zigaretten, die es heute im Lande in Hülle und Fülle gibt, gefragt sind – wir haben viele Rentner und Berufstätige, die rauchen. Ich selbst habe versehentlich eine Marlboro für 30 USD an einem Stand in Kiew gekauft. Zum realen Preis von 60. Geschmuggelt ohne Verbrauchssteuer mit einem klein gedruckten „Dutty Free“-Etikett. Das Stroh schmeckt unmöglich“, sagte er.

Wie der Journalist feststellte, besteht das Problem nicht darin, dass die Zigarettenpreise ständig steigen, sondern darin, dass eine einfache Erhöhung der Verbrauchssteuern die Staatskasse nicht füllt und die Menschen nicht vom Rauchen abbringt…