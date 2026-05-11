Die staatliche Finanzaufsichtsbehörde verschärft die Überprüfung von Barzahlungen beim Kauf teurer Immobilien und Fahrzeuge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die staatliche Finanzüberwachungsbehörde der Ukraine beginnt damit, große Bargeldtransaktionen, die für den Erwerb von teuren Immobilien, Luxusautos usw. verwendet werden, gesondert zu analysieren.

Dies teilte der Leiter der staatlichen Finanzaufsichtsbehörde, Filip Pronin, mit.

„Im Fokus stehen nicht alltägliche Anschaffungen und auch nicht die üblichen Ersparnisse der Bürger, sondern große Summen, die für den Erwerb von hochpreisigen Vermögenswerten verwendet werden: teure Immobilien, Luxusautos und andere Güter des Premium-Segments“, heißt es in der Mitteilung.

„Um das Ausmaß zu verdeutlichen: Ein hypothetisches Luxusauto für 100.000 US-Dollar entspricht mehr als 4,3 Millionen Hrywnja und etwa 1.600 Mindestrenten. Wenn solche Käufe bar bezahlt werden, ist die Frage nach der Herkunft der Mittel daher keine Formalität, sondern eine Notwendigkeit“, schrieb er auf Telegram.

Als gesonderter Risikomarker gelten Fälle, in denen Bargeld über verschiedene Bankinstitute eingezahlt wird, wobei immer wieder dieselben Einkommensnachweise verwendet werden. Die Behörde analysiert das Gesamtbild: Beträge, Häufigkeit, Zusammenhänge zwischen den Transaktionen und die tatsächliche Herkunft der Mittel, und nicht einzelne Fragmente der Transaktionen.

„Bargeld an sich ist kein Verstoß. Wenn es jedoch um erhebliche Summen für den Erwerb teurer Vermögenswerte geht, muss die Herkunft dieser Mittel nachvollziehbar und belegt sein“, betonte der Leiter der Behörde.