​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Derzeit hat das Gesamtportfolio der beschlagnahmten Gelder unter der Verwaltung der ARMA, einschließlich der genannten, einen Rekordbetrag von fast 10 Mrd. Hrywnja erreicht.

Die Agentur für Fahndung und Vermögensverwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem State Bureau of Investigation eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt, die dazu führten, dass 2 Milliarden 120 Millionen von den Konten von Unternehmen abgeschrieben wurden, die sich mit der Bereitstellung von Online-Casino-Dienstleistungen in der Ukraine beschäftigen und mit dem russischen Geschäft und Kapital verbunden sind. Dies teilte der Pressedienst der ARMA am Donnerstag, den 5. September mit.

Es ist geplant, die verbleibenden Gelder in Höhe von etwa 500 Millionen Hrywnja von Konten bei anderen Banken abzuschreiben.

Die Agentur fügte hinzu, dass die Mittel für den Kauf von Militäranleihen verwendet werden und dass ARMA bis heute bereits Militäranleihen (OVGZ) im Wert von 5,5 Milliarden Hrywnja gekauft hat, darunter 31 Millionen USD. Bis heute hat ARMA bereits Militäranleihen im Wert von 5,5 Mrd. Hrywnja gekauft, darunter 31 Mio. USD, und ist dabei, Staatsanleihen im Wert von 6,5 Mio. EUR bei der Auktion des Finanzministeriums der Ukraine zu erwerben.

