Die Regierung will die Kontrolle über PlayCity vom Ministerium für digitale Transformation übernehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Das Kabinett hat vorläufig die Übertragung der Aufsicht über den Glücksspielmarkt PlayCity vom Ministerium für digitale Transformation in seine direkte Zuständigkeit befürwortet.
Dies geht aus einer Mitteilung des Vorsitzenden des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Danil Hetmanzew, hervor und wird durch Angaben von Gesprächspartnern der EP bestätigt.
Gleichzeitig ist die Entscheidung noch nicht endgültig getroffen. Nach Angaben von Quellen der EP hat Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko den Beschluss nicht unterzeichnet, und es bestehen weiterhin große Zweifel.
Daher handelt es sich vorerst nur um einen vorläufig unterstützten Schritt.
Parallel dazu hat der Finanzausschuss zuvor eine von Hetmanzew verfasste Änderung des Gesetzentwurfs gebilligt. Diese ändert den Ansatz zur Regulierung des Marktes und schlägt anstelle der Formulierung „über die Umsetzung der staatlichen Politik im Bereich Glücksspiele und Lotterien“ die Bestimmung „über die Umsetzung der staatlichen Finanzpolitik“ vor.
Dies bedeutet, dass die Gestaltung der Politik im Bereich des Glücksspielgeschäfts an das Finanzministerium übergehen soll.
Sollten beide Entscheidungen umgesetzt werden, wird die Politik im Bereich des Glücksspielgeschäfts an das Finanzministerium übergehen, während PlayCity selbst direkt dem Kabinett unterstellt wird.
Lesen Sie auch: Ungekontrolliertes Glücksspiel: Warum der Staat die tatsächlichen Einsätze und Gewinne nach wie vor nicht erfasst
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“