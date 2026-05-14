Die Regierung will die Kontrolle über PlayCity vom Ministerium für digitale Transformation übernehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Kabinett hat vorläufig die Übertragung der Aufsicht über den Glücksspielmarkt PlayCity vom Ministerium für digitale Transformation in seine direkte Zuständigkeit befürwortet.

Dies geht aus einer Mitteilung des Vorsitzenden des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Danil Hetmanzew, hervor und wird durch Angaben von Gesprächspartnern der EP bestätigt.

Gleichzeitig ist die Entscheidung noch nicht endgültig getroffen. Nach Angaben von Quellen der EP hat Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko den Beschluss nicht unterzeichnet, und es bestehen weiterhin große Zweifel.

Daher handelt es sich vorerst nur um einen vorläufig unterstützten Schritt.

Parallel dazu hat der Finanzausschuss zuvor eine von Hetmanzew verfasste Änderung des Gesetzentwurfs gebilligt. Diese ändert den Ansatz zur Regulierung des Marktes und schlägt anstelle der Formulierung „über die Umsetzung der staatlichen Politik im Bereich Glücksspiele und Lotterien“ die Bestimmung „über die Umsetzung der staatlichen Finanzpolitik“ vor.

Dies bedeutet, dass die Gestaltung der Politik im Bereich des Glücksspielgeschäfts an das Finanzministerium übergehen soll.

Sollten beide Entscheidungen umgesetzt werden, wird die Politik im Bereich des Glücksspielgeschäfts an das Finanzministerium übergehen, während PlayCity selbst direkt dem Kabinett unterstellt wird.

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