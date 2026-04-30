Mágyar ist in die Fußstapfen Orbáns getreten und hat der Ukraine Bedingungen für den EU-Beitritt gestellt, so Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Bedingungen hat der künftige ungarische Ministerpräsident bereits gestellt? Der künftige ungarische Ministerpräsident Péter Magyar fordert mehr Rechte für Ungarn in der Ukraine, bevor er den Beginn der offiziellen Verhandlungen Kiews über den EU-Beitritt billigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.