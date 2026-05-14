Sybiha erörterte mit dem moldauischen Außenminister Fragen der regionalen Sicherheit und den Kurs auf einen EU-Beitritt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Sybiha und Popșoi trafen sich und erörterten Fragen der regionalen Sicherheit sowie den Kurs zur Stärkung der Partnerschaft.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha traf sich mit seinem moldauischen Amtskollegen Mihai Popșoi und erörterte Fragen der regionalen Sicherheit sowie den Kurs zur weiteren Stärkung der ukrainisch-moldauischen Partnerschaft.

Quelle: : Beitrag von Sybiha in den sozialen Netzwerken X

Zitat von Sybiha: : „Ich habe Mihai Popșoi zu der historischen Sitzung des Ministerkomitees des Europarates in Chișinău beglückwünscht und dem moldauischen Vorsitz für seine Gastfreundschaft gedankt. Wir haben Fragen der regionalen Sicherheit erörtert und die Stärke der ukrainisch-moldauischen Partnerschaft auf unserem gemeinsamen Weg in die EU bekräftigt.“

Hintergrund: .*

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha reiste am 14. Mai nach Moldawien, um an bilateralen Treffen teilzunehmen und an der Sitzung des Ministerkomitees des Europarates teilzunehmen – wo die Arbeit des Sondergerichtshofs zur Aggression der Russischen Föderation offiziell aufgenommen werden soll.