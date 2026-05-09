Selenskyj gratulierte Magyar zu seiner Ernennung zum ungarischen Ministerpräsidenten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte Selenskyj in seiner Ansprache? Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Mádár zu seiner Ernennung und erklärte, dass die Ukraine zur Zusammenarbeit bereit sei.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Staatsoberhauptes in den sozialen Netzwerken X.

„Ich gratuliere Péter Magyar zu seiner Ernennung und zum Amtsantritt als Ministerpräsident Ungarns. Es ist symbolisch, dass diese Amtseinführung am Europatag stattfindet“, heißt es in der Mitteilung.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine bereit sei, die Zusammenarbeit mit Ungarn auszubauen und starke Beziehungen zwischen den Ländern „auf der Grundlage guter Nachbarschaft und des Respekts für unsere Völker“ aufzubauen.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine und Ungarn gemeinsam „unseren Völkern mehr Kraft verleihen und ganz Europa stärken“ könnten.

„Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Ergebnisse in Ihrem Amt“, fasste der Präsident zusammen.

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