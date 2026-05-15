Die Ukraine hofft auf ein Ende der Verhandlungspause unter der Führung der US-Diplomatie, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie kann man die USA an den Verhandlungstisch zurückholen und Leben retten? Der Präsident hat die wichtigsten Erwartungen dargelegt. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, traf sich mit Vertretern des amerikanischen Thinktanks Hudson Institute. Er informierte sie über die Folgen der jüngsten russischen Beschüsse und forderte eine Intensivierung der amerikanischen Diplomatie im Verhandlungsprozess…

Wie kann man die USA an den Verhandlungstisch zurückholen und Leben retten? Der Präsident hat die wichtigsten Erwartungen dargelegt. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, traf sich mit Vertretern des amerikanischen Thinktanks Hudson Institute. Er informierte sie über die Folgen der jüngsten russischen Beschüsse und forderte eine Intensivierung der amerikanischen Diplomatie im Verhandlungsprozess.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Selenskyj.