Selenskyj gab bekannt, wann die „Druschba“-Pipeline wieder in Betrieb genommen wird, und äußerte sich zu Magyar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident nannte den spätesten Termin für die Inbetriebnahme der Ölpipeline Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Reparatur der Ölpipeline „Druschba“ planmäßig voranschreite, und äußerte sich zudem zu den Beziehungen zu Ungarn sowie zur Bereitschaft für ein Treffen mit dem neuen Ministerpräsidenten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Übertragung des Büros des Präsidenten der Ukraine.