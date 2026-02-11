Über 20.000 Unternehmer haben bereits Anträge auf Energieunterstützung gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Über 20.000 Unternehmer haben bereits Anträge auf Zahlungen zur Förderung der Energieeffizienz gestellt, die Zahlungen werden derzeit ausgezahlt.

Dies teilt das staatliche Unternehmen „Dija“ mit.

„Über 20.000 Unternehmer haben Anträge auf Unterstützung für die Energieeffizienz ihres Unternehmens gestellt – die ersten Gelder sind bereits auf den Konten eingegangen“, heißt es in der Mitteilung.

Der Staat vergütet zwischen 7.500 und 15.000 Hrywnja – abhängig von der Anzahl der Beschäftigten. Mit dem Geld können Generatoren, Brennstoffe, Geräte für die autonome Stromversorgung, Sonnenkollektoren gekauft oder Stromrechnungen bezahlt werden.

Das Programm gilt für kleine und mittlere Unternehmen (Einzelunternehmer der Gruppen II und III) mit angestellten Mitarbeitern, die bis zum 1. Dezember 2025 registriert sind.

„Die Antragstellung ist einfach: Melden Sie sich auf dem Portal „Díâ“ an, überprüfen Sie die Daten, öffnen oder wählen Sie „Díâ.Kartka“ und bestätigen Sie den Antrag mit einer elektronischen Signatur“, heißt es in der Mitteilung.

Der Dienst wurde vom Ministerium für Digitalisierung in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft der Ukraine sowie der staatlichen Steuerbehörde entwickelt.