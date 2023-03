Selenskyj: Russland will unsere Städte niederbrennen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer abendlichen Videoansprache an seine Landsleute gewandt und den Bewohnern der Regionen, die unter ständigem Beschuss stehen, seine Unterstützung zugesagt.

„Heute möchte ich all jenen unserer Städte und Gemeinden beistehen, die tagtäglich und allnächtlich die brutalen Terroranschläge des bösen Staates erleben. Unser Cherson und Cherson, an denen sich der Angreifer für seinen Verlust rächt. Unser Saporischschja. Unsere Städte im Donbass und in der Region Lugansk, die Russland einfach niederbrennen will. Unsere Charkowschtschina und Charkow. Allein in Charkiw hat der Feind seit Beginn dieses Jahres, in weniger als zweieinhalb Monaten, bereits mehr als vierzig Raketen eingeschlagen. Nikopol, Marganets ist unser Gebiet Dnepropetrowsk. Unser Gebiet Sumy. Unsere Tschernihiwschina. Ruinen, Trümmer und Granatenkrater im Boden sind das Selbstbildnis Russlands, das es dort malt, wo das Leben ohne Russland normal ist“, sagte der Präsident.

Selenskyj sprach auch über den heutigen Beschuss.

„Heute tötete der russische Beschuss Menschen in Cherson, die gerade in den Laden gegangen waren, um Lebensmittel zu kaufen. Drei Ukrainer wurden getötet. Mein Beileid an die Angehörigen. In Saporischschja schlug eine russische Rakete in einer lebenserhaltenden Einrichtung der Stadt ein. In den Grenzgebieten hat der Angreifer Dörfer beschossen, um die Menschen einzuschüchtern und zu vertreiben. Aber Russland wird nicht da sein. Es ist zum Synonym für Terror geworden und wird ein Beispiel für die Niederlage und die gerechte Strafe für diesen Terror sein. Eine Bestrafung, die der Kreml nicht verhindern kann“, sagte der Präsident…