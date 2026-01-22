Die russische Armee in der Ukraine ist dank der ukrainischen Drohnen nicht mehr gewachsen, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zum ersten Mal hat die Ukraine erreicht, dass die russische Armee während des Krieges nicht weiter gewachsen ist. Die ukrainischen Drohnen haben den Russen große Verluste zugefügt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Aussage von Selenskyj während einer Rede in Davos.

Selenskyj stellte fest, dass die russischen Verluste jetzt die größten sind, die die Besatzungsarmee je erlitten hat. Die reale Statistik der Verluste zeigt, dass allein im letzten Dezember 35.000 Russen getötet wurden. Zum Vergleich: Im Dezember 2024 verloren die Russen 14.000 Mannschaftseinheiten im Dienst.

„Deshalb denkt Russland nicht darüber nach, aber wir schon. Wir denken darüber nach, wie sie verlieren, und wie viele Soldaten sie verlieren. Wir wissen, dass sie 40-43 Tausend pro Monat mobilisieren, und sie haben angefangen, 45 (Tausend) zu verlieren“, sagte der Präsident.

Selenskyj fügte hinzu, dass bis zu 15% der 43.000 mobilisierten Russen fliehen (desertieren), es gibt auch verwundete Russen, aber Tatsache ist, dass die russische Armee nicht mehr wächst, da die ukrainischen Drohnenbetreiber und die Drohnentechnologie gut funktionieren.

„Aber wir wollen diesen Krieg auf jeden Fall jetzt beenden“, fügte er hinzu.