Das Projekt des in Dnipro ansässigen Bauträgers Yermolaiev ist in die engere Auswahl für einen renommierten Architekturpreis gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Wohnkomplex Jekaterinoslawskij I am Boulevard der Ukrainischen Freiwilligenarmee in Dnipro ist Finalist für einen der renommiertesten Architekturpreise, den Mies van der Rohe Award 2024.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Architekturbüros FILIMONOV & KASHIRINA.

Darüber hinaus wurde es in eine spezielle Sammlung der besten Architekturprojekte der Welt aufgenommen.

Das Projekt wurde von dem bekannten Architekturbüro des Dniproer Geschäftsmanns Vadym Iermolaiev, FILIMONOV & KASHIRINA, entworfen.

Das Gebäude beeindruckt durch seine futuristische Fassade mit überhängenden und herabfallenden Elementen sowie eine innovative, energieeffiziente Beleuchtung, die den Komplex auch nachts gut erkennbar macht.

Dieses Projekt wurde in die Shortlist des Mies van der Rohe Award aufgenommen, der im Dezember 2024 veröffentlicht wird, und wurde zu einer weiteren wichtigen Visitenkarte der ukrainischen Architektur auf der internationalen Bühne.

„Wir haben endlich die gedruckte Sammlung der Werke erhalten, die für den Mies van der Rohe Award 2024 in die engere Wahl gekommen sind. Das Exemplar ist frisch, gedruckt im Dezember 2024. Der Wohnkomplex am Pivdennyi Boulevard war einer der Anwärter für diese ehrenvolle Auszeichnung. Im Mai 2024 hatten wir zusammen mit anderen Nominierten als Teil einer Delegation der Nationalen Architektenvereinigung die Ehre, an der Preisverleihung in Barcelona teilzunehmen“, schrieb die Architektin Natalija Kashyrina.