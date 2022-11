Russen zerstören Haus im historischen Zentrum von Mariupol - Rathaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer zerstören Haus im historischen Zentrum von Mariupol, um die Folgen ihrer Bombardierung zu vertuschen. Dies teilte der Berater des Bürgermeisters der Stadt, Petro Andrjuschtschenko, am Sonntag, 27. November, in seinem Telegramm-Kanal mit.

„Die zivilen Angreifer haben das historische Zentrum von Mariupol erreicht. 85 Mira Avenue – Abriss eines Hauses. Eine weitere Vertuschung der Folgen der Bombardierung durch russische Flugzeuge“, sagte er.

Er merkte an, dass die Geschichte Mariupols nach dem Zweiten Weltkrieg „in Müll verwandelt wird“.

„Mariupol wurde in eine Stadt verwandelt, die die Einwohner von Mariupol nicht mehr von Fotos und Videos kennen. Eine Stadt, die nur in den Bürgern lebendig ist und in der Architektur und in der Realität absolut tot ist“, betonte der Beamte.

Es ist anzumerken, dass Andrjuschtschenko zuvor sagte, dass in Mariupol die Ersetzung der ukrainischen Bevölkerung durch die russische Bevölkerung als Teil der „zivilen Besatzung“ weitergeht.

Darüber hinaus gab es am Vorabend Informationen, dass die Invasoren planten, einen Teil des Gebiets in der Nähe von Azovstal in Mariupol zu zerstören.