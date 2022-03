Putin hat die Ukraine angegriffen, weil er Angst vor ihr hat - Johnson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der britische Ministerpräsident Boris Johnson hat erklärt, der russische Präsident Wladimir Putin habe die Ukraine aus Angst vor ihr angegriffen. Dies sagte er auf der Frühjahrskonferenz der Konservativen Partei in Blackpool.

„Natürlich glaubte Putin nicht, dass die Ukraine in absehbarer Zeit Mitglied der NATO-Operation sein würde. Er wusste sehr wohl, dass keine Sprengköpfe auf ukrainischem Boden platziert werden würden. Und er glaubte auch nicht an den mythischen Unsinn, den er über die Geschichte des russischen Volkes schrieb. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Ich glaube, er hat aus einem ganz anderen Grund Angst vor der Ukraine“, so Johnson.

Er sagte, Putin habe Angst, weil die Ukraine eine freie Presse und freie Wahlen habe.

„Und jedes Jahr, in dem sich die Ukraine, wenn auch nicht ohne Fehler, der Freiheit, der Demokratie und den offenen Märkten näherte, fürchtete er das ukrainische Beispiel mehr und mehr. Und er befürchtete, dass ihm das unweigerlich passieren würde, denn in Putins Russland wird man für eine so genannte Invasion 15 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Und wenn man Putin bei einer Wahl bekämpfen will, wird man entweder vergiftet oder erschossen“, sagte der britische Ministerpräsident…