Der südafrikanische Präsident sprach über sein Gespräch mit Putin über die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Südafrika ist bereit, mit Russland und der Ukraine zusammenzuarbeiten, um Frieden zu erreichen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Während einer Pressekonferenz in Südafrika sprach der Präsident dieses Landes über sein jüngstes Gespräch mit dem russischen Diktator Wladimir Putin. Ihm zufolge haben er und der Kremlchef über Wege zur Beendigung des Krieges in der Ukraine und die Beteiligung Südafrikas an der Erreichung des Friedens gesprochen.

„Anfang dieser Woche hatte ich ein Gespräch mit Präsident Wladimir Putin. Und wir haben unsere Bereitschaft ausgedrückt, zusammenzuarbeiten, um einen friedlichen Weg zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine zu finden“, sagte Ramaphosa.

Der südafrikanische Staatschef fügte hinzu, dass Südafrika bereit ist und weiterhin alle Bemühungen, einschließlich multilateraler Bemühungen, unterstützt, um einen „gerechten, nachhaltigen und umfassenden Frieden“ zu erreichen.

„Wir rufen alle Parteien – Russland und die Ukraine – dazu auf, einen wirklich umfassenden Waffenstillstand, einen bedingungslosen Waffenstillstand, zu gewährleisten, damit weitere Gespräche zu Verhandlungen zwischen den beiden Ländern führen können“, sagte Ramaphosa.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine, wie Selenskyj ihm sagte, bereit sei, sich auf Gespräche und Verhandlungen mit Russland einzulassen und einen umfassenden und bedingungslosen Waffenstillstand einzuführen. Nach Ansicht des südafrikanischen Präsidenten ist dies der beste Weg, um Frieden im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu erreichen.

Selenskyjs Besuch in Südafrika