Die Ukraine hat einen dritten Vertrag für Gas aus den USA unterzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Gas wird aus den USA geliefert und über das polnische Gastransportsystem in die Ukraine transportiert.

Die Ukraine hat weitere 100 Mio. Kubikmeter verflüssigtes Erdgas aus einer Charge US-LNG von der polnischen Firma ORLEN gekauft. Das Gesamtvolumen der Lieferungen wird 300 Mio. Kubikmeter erreichen, sagte Naftohas am Donnerstag, den 24. April.

Die Vertragsunterzeichnung wurde während der jährlichen Konferenz ORLEN GAS Meeting bekannt gegeben, einer führenden Branchenveranstaltung, die sich mit der Energiesicherheit in der Region befasst.

„Das Gas wird aus den Vereinigten Staaten geliefert, am Terminal in Swinoujscie (Polen) wiederverdampft und über das polnische Gastransportsystem in die Ukraine transportiert“, hieß es in der Erklärung.

Naftohas erinnerte daran, dass dies der dritte Vertrag über die Lieferung von Brennstoff aus den USA ist. Die vorherigen Verträge sahen ebenfalls die Lieferung von jeweils 100 Mio. Kubikmetern US-LNG vor.