Nasirov wurde in Gewahrsam genommen und seine Kaution wurde erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ehemalige Leiter des staatlichen Finanzdienstes, der verdächtigt wird, 21 Mio. Euro Bestechungsgeld angenommen zu haben, war bereits früher mobilisiert worden, aber die Anordnung wurde für illegal erklärt und aufgehoben.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat den ehemaligen Leiter des staatlichen Finanzdienstes der Ukraine Roman Nasirov in Gewahrsam genommen und die Kaution für ihn von 27 auf 40 Millionen Hrywnja erhöht. Dies berichtete das Antikorruptionszentrum am Donnerstag, den 24. April.

Das Richtergremium – Igor Strohy, Lesya Fedorak und Wiktor Nogachevsky – hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft auf Anwendung einer Zwangsmaßnahme in Form von Haft mit der Alternative einer Kaution in Höhe von 75 Millionen Hrywnja teilweise stattgegeben, so die Nachricht im Telegram-Kanal.

Die Petition war eine Folge der Mobilisierung von Nasirov. Die Prüfung dauerte zwei Gerichtssitzungen lang. Das Gericht hörte insbesondere die Argumente des Staatsanwalts, der feststellte, dass ein solcher Wunsch Nasirov zu mobilisieren ist nur aufgrund des Ablaufs der Frist der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, die in weniger als einem Jahr abläuft.

Nasirov und seine Verteidiger widersprachen ihrerseits der Befriedigung des Antrags und argumentierten, dass die Motive für die freiwillige Mobilisierung „eine Pflicht gegenüber dem Staat und eine Verpflichtung“ seien.

Darüber hinaus befragte das Gericht Zeugen, die bestätigten, dass Nasirov selbst die Initiative zur Suche nach einer militärischen Einheit ergriffen hatte, dass er von einer Kampfposition in eine Nicht-Kampfposition versetzt wurde und dass der entsprechende VVK-Bericht vorlag. Gleichzeitig stellten sie fest, dass Nasirov sie nicht über die Notwendigkeit informiert hat, während des Dienstes vor Gericht zu erscheinen.