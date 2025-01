"Achmetows Metinvest zahlte 20 Milliarden Hrywnja an Steuern an den Haushalt im Jahr 2024

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Unter Berücksichtigung ihrer assoziierten Unternehmen und Joint Ventures hat die Metinvest-Gruppe ihre Zahlungen von Steuern und Abgaben an die Haushalte aller Ebenen in der Ukraine im Jahr 2024 um 36% auf 19,8 Milliarden Hrywnja im Vergleich zu 2023 erhöht.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst von Metinvest.

Die größte Zahlung in Bezug auf die Abzüge ist die Gebühr für die Nutzung des Untergrunds: Sie hat sich auf 5 Milliarden Hrywnja mehr als verdoppelt. Der zweitgrößte Posten ist die einheitliche Sozialsteuer (3,7 Milliarden Hrywnja). An dritter Stelle steht die Einkommensteuer (3,4 Mrd. Hrywnja), die um 11% höher ist als 2023.

Im vergangenen Jahr zahlten die ukrainischen Unternehmen von Metinvest 2,6 Milliarden Hrywnja an Körperschaftssteuer, 20% weniger als im Vorjahr. Die Grundsteuerzahlungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf 1,3 Milliarden Hrywnja und die Umweltsteuer um 18% auf 717 Millionen Hrywnja.

„Der Krieg erhöht die Verantwortung der Unternehmen – gegenüber der Armee, der Wirtschaft und jedem Ukrainer. Trotz aller Herausforderungen haben wir nicht nur die Stabilität bewahrt, sondern es auch geschafft, das Niveau der Steuerzahlungen von 2022 zu erreichen, als wir eine gewisse Sicherheitsmarge vor dem Krieg hatten. Dies beweist unsere Fähigkeit, uns anzupassen und neue Möglichkeiten zu finden. Metinvest ist nach wie vor einer der größten Steuerzahler und privaten Geldgeber der ukrainischen Streitkräfte, und wir werden das Land auch in diesen schwierigen Zeiten unterstützen“, sagte Jurij Ryzhenkov, CEO der Metinvest Group.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2023 zahlte Metinvest 14,6 Milliarden Hrywnja an Steuern und Abgaben an die Haushalte aller Ebenen in der Ukraine und im Jahr 2022 20,5 Milliarden Hrywnja.