Ein Kredit an die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro könnte aus Vermögenswerten der Russischen Föderation zurückgezahlt werden, so das Finanzministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Unter welchen Voraussetzungen kann die EU eingefrorene russische Vermögenswerte nutzen? Die Europäische Union könnte eingefrorene russische Vermögenswerte nutzen, um den Kredit an die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro zu tilgen. Ein solches Szenario ist denkbar, sollte Moskau sich weigern, Reparationszahlungen zu leisten.

Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Finanzministeriums gegenüber RBK Ukrajina mit.