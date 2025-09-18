Das Finanzministerium hat die Höhe der Lehrergehälter nach der Erhöhung im Jahr 2026 bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Entwurf des Staatshaushalts für 2026 hat das Ministerkabinett der Ukraine Mittel für die Erhöhung der Lehrergehälter um 50% bereitgestellt. Damit werden sie auf 25 Tausend Hrywnja steigen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf die Haushaltspräsentation des Finanzministeriums.

Nach Angaben des Ministeriums werden im Jahr 2026 41,8 Milliarden Hrywnja für Gehaltserhöhungen bereitgestellt.

Die Gehälter werden in zwei Stufen angehoben – ab dem 1. Januar um 30% und ab dem 1. September um weitere 20%.

Im Jahr 2025 wird das durchschnittliche Lehrergehalt 16.737 Hrywnja betragen. Ab dem 1. Januar wird es auf 2.707 Hrywnja steigen und ab dem 1. September auf 25.037 Hrywnja.

Die Erhöhung wird 470.000 Lehrer betreffen.

Gleichzeitig werden die Gehälter niedriger sein als das Durchschnittsgehalt in der Ukraine im Jahr 2026, das nach Schätzungen der Regierung auf 30.032 Hrywnja steigen wird.

Gehaltserhöhungen

Zur Erinnerung: Das Ministerkabinett der Ukraine hat beschlossen, die Gehälter der Lehrer stark zu erhöhen.

Der Entwurf des Staatshaushalts sieht eine 50%ige Erhöhung des Durchschnittsgehalts der Lehrer in zwei Stufen vor – 30% ab dem 1. Januar 2026 und 20% ab dem 1. September 2026.

Die Gehälter von Lehrern gehören zu den niedrigsten in der Ukraine. Im Juli 2025 lag das Gehalt im Bildungssektor in der Ukraine bei 16.000 Hrywnja, verglichen mit dem Durchschnittsgehalt in der Ukraine von 26.500 Hrywnja.

Derzeit zahlt die Regierung den Lehrern 2.000 Hrywnja an Boni, ohne ihre Gehälter zu erhöhen.

Zuvor hatte die Regierung im Entwurf der Haushaltserklärung für 2026-2028 nicht geplant, die Gehälter der Lehrer stark zu erhöhen.