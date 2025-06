Die Nationalbank der Ukraine hat die Auswirkungen des Anleiheausfalls auf die Finanzstabilität in der Ukraine bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat aufgrund eines Zahlungsmoratoriums eine Zahlung auf Staatsanleihen (sogenannte BIP-Optionsscheine) verpasst.

Dies erklärte der Chef der Nationalbank der Ukraine, Andrij Pyschnyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Briefing auf Youtube.

„Wir sehen keine negativen Erscheinungen. Der natürliche Prozess der Ausarbeitung der Bedingungen für die Umstrukturierung ist im Gange und geht weiter“, sagte er.

Ihm zufolge ist die Nationalbank der Ukraine nicht an dem Prozess beteiligt. Obwohl die Zentralbank 44 Millionen Optionsscheine in ihrem Portfolio hat, ist sie nicht mit dem Finanzministerium verbunden.

Pyschnyj erinnerte daran, dass es seit Mai letzten Jahres ein Moratorium für Zahlungen auf BIP-Optionsscheine gibt.

„Daher ist alles in den Händen der Regierung, unter der Kontrolle der Regierung und ohne Risiken für die finanzielle Stabilität. Es gibt nichts Negatives“, fügte er hinzu.

Der Zahlungsausfall der Ukraine

Zur Erinnerung: Die Ukraine hat sich geweigert, auf ihre BIP-Optionsscheine zu zahlen, da ein Zahlungsmoratorium in Kraft ist, das bis zum Abschluss des Umstrukturierungsprozesses in Kraft bleiben wird.

Infolgedessen hat die internationale Rating-Agentur S&P Global das Rating der ukrainischen BIP-gebundenen Anleihe von CC auf D (Default) herabgestuft. Die Agentur erwartet keine Rückzahlungen auf diese Wertpapiere, da die Regierung ein Moratorium für die Zahlungen auf diese Anleihen erlassen hat.

Die Ratings haben derzeit keine Auswirkungen auf die Ukraine, da Kiew keine Pläne hat, kommerzielle Anleihen auf dem Markt zu platzieren.

Die 2015 ausgegebenen BIP-Optionsscheine garantieren den Anlegern eine Belohnung, wenn das reale Wirtschaftswachstum 3% pro Jahr übersteigt. Die Zahlung in Höhe von 665 Mio. $ ist am 31. Mai fällig und ist an ein Wachstum von 5,5% im Jahr 2023 gebunden.