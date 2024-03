Die Ukraine erhält 100 Millionen Euro von der Europäischen Bank

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Verwaltungsrat der Entwicklungsbank des Europarats (CDB) hat ein neues NOME-Projekt genehmigt. Entschädigung für zerstörtes Eigentum, das ein Darlehen von 100 Millionen Euro an die Ukraine vorsieht. Dies gab das Finanzministerium am Mittwoch, den 27. März bekannt.

„Die beschafften Mittel werden zur Unterstützung eines direkten Hilfsmechanismus verwendet, dank dessen die Endbegünstigten, darunter Kämpfer, Behinderte und kinderreiche Familien, eine Entschädigung für Wohnraum erhalten, der infolge von Feindseligkeiten und terroristischen Angriffen der Russischen Föderation zerstört wurde, und zwar in Form von Zertifikaten für den Erwerb von Wohnraum. Das Projekt wird in der gesamten Ukraine durchgeführt“, heißt es in dem Bericht.

Die Agentur erinnerte daran, dass der Wohnungssektor der Ukraine nach wie vor einer der am stärksten vom Krieg betroffenen ist – der Gesamtschaden wird auf fast 50 Milliarden Dollar geschätzt.

Das Projekt sieht eine Entschädigung für mehr als 2000 Wohnungszertifikate vor, wodurch etwa 5700 Ukrainer eine Entschädigung für ihre zerstörten Wohnungen erhalten können. Sie werden den gesamten Fortschritt der Anwendung in der Diya-Mobilanwendung verfolgen können.