Drohnenangriff auf Tscherkassy: Fotos der Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Dutzende Privathäuser und Autos wurden beschädigt. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

In Tscherkassy wurden vier Menschen bei einem Angriff russischer Drohnen verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Igor Taburets, am Mittwoch, dem 15. April, auf Telegram mit.

Ihren Angaben zufolge hat die russische Armee seit der Nacht ihre Drohnenangriffe auf die Region Tscherkassy fortgesetzt. Im Visier stand erneut das regionale Zentrum, genau wie am Vorabend.

Die Luftabwehrkräfte haben innerhalb von praktisch einem Tag 41 russische Drohnen zerstört.

„Während des letzten Angriffs suchten vier weitere Menschen in Tscherkassy medizinische Hilfe auf. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, ihre Verletzungen sind nicht schwerwiegend. Insgesamt haben wir vier Absturzstellen der Drohnen. Es handelt sich um zivile Infrastruktur: Dutzende beschädigte Privathäuser und Fahrzeuge. Die genaue Zahl werden wir nach einer gründlichen Untersuchung erfahren“, berichtete Taburets.

Zur Erinnerung: In der Nacht waren in Tscherkassy Explosionen zu hören. Um fünf Uhr morgens war von drei Verletzten infolge des russischen Drohnenangriffs bekannt.