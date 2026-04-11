Der Generalstab berichtete über Angriffe auf Ziele der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Getroffen wurden Einrichtungen der Öl-Infrastruktur, die zur Versorgung der russischen Besatzungsarmee dienen, sowie Konzentrationen feindlicher Truppen.

In der Nacht vom 10. auf den 11. April haben ukrainische Verteidiger ein Öllager, eine Ölpumpstation, drei Munitionsdepots und feindliche Truppen getroffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, dem 11. April, mit.

„Es wurden Objekte der Ölinfrastruktur getroffen, die zur Versorgung der russischen Besatzungsarmee dienen: die Ölpumpstation Krymskaja (Stadt Krymsk, Region Krasnodar, Russische Föderation) sowie das Öllager Gwardejskaja auf dem Gebiet der besetzten Autonomen Republik Krim. Es wurde die Zerstörung von Munitionsdepots des Gegners in den Gebieten der Ortschaften Makedonowka und Donezk im Gebiet Donezk sowie in Osipenko im Gebiet Saporischschja verzeichnet“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird zudem berichtet, dass ukrainische Soldaten Feuerangriffe auf Kommandoposten für unbemannte Fluggeräte in den Gebieten Konowalow im Gebiet Saporischschja und Hola Prystan im Gebiet Cherson durchgeführt haben.

„Ebenfalls getroffen wurde eine Konzentration feindlicher Truppen in der Nähe der Ortschaften Stepove im Gebiet Dnipropetrowsk sowie Stepnogorsk, Priasowsk und Rybne im Gebiet Saporischschja. Die Verluste des Feindes und das Ausmaß der verursachten Schäden werden derzeit ermittelt“, fügt der Generalstab hinzu.