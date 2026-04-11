Die Ukraine und Russland haben einen Gefangenenaustausch durchgeführt: Unter den 182 Freigelassenen befinden sich Verteidiger von Mariupol und des Kernkraftwerks Tschernobyl

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Ukraine und Russland haben einen Gefangenenaustausch durchgeführt: 175 Soldaten und 7 Zivilisten wurden freigelassen, viele von ihnen befanden sich seit 2022 in Gefangenschaft.

Am 11. April führten die Ukraine und Russland einen Gefangenenaustausch durch, bei dem 175 Soldaten und 7 Zivilisten zurückkehren konnten.

Quelle: Präsident Wolodymyr Selenskyj

Details: Es wird darauf hingewiesen, dass sich unter den Freigelassenen Angehörige der Streitkräfte, der Nationalgarde und Grenzschutzbeamte befinden, die die Ukraine an verschiedenen Fronten verteidigt haben: in Mariupol, am Tschernobyl-Kraftwerk, in den Regionen Donezk, Luhansk, Charkiw, Cherson, Saporischschja, Sumy, Kiew sowie in der Region Kursk.

Nach Angaben des Präsidenten befinden sich unter den Ausgetauschten Verwundete, von denen die meisten seit 2022 in Gefangenschaft waren.

Zitieren von Selenskyj: „Ich danke jeder Einheit, die unseren Austauschfonds aufstockt und damit die Rückkehr unserer Leute näherbringt.

Es ist für uns von grundlegender Bedeutung, alle aus russischer Gefangenschaft zurückzuholen. Ich danke jedem auf der Welt, der uns dabei hilft.“