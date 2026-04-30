Russische Truppen haben die Region Mykolajiw angegriffen; fünf Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Mykolajiw wurde ein 49-jähriger Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Drei weitere Männer im Alter von 18, 45 und 47 Jahren wurden vor Ort medizinisch versorgt. In der Gemeinde Kutsurub wurde ein 69-jähriger Mann verletzt.

In der Region Mykolajiw wurden infolge eines Angriffs russischer Drohnen fünf Menschen verletzt. Dies teilte die regionale Staatsverwaltung mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind im Laufe des Tages am 29. April und in der Nacht zum 30. April die Region mit Drohnen vom Typ Schahed angegriffen hat. Ziel der Angriffe waren die Energie- und Verkehrsinfrastruktur.

In Teilen der Ortschaften der Bezirke Mykolajiw und Bashtanka kam es zu Stromausfällen. Seit gestern arbeiten Energieversorger an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Infolge des Drohnenangriffs und des Herabfallens von Trümmern wurden im Bezirk Mykolajiw fünf Personen verletzt.

In Mykolajiw wurde ein 49-jähriger Mann ins Krankenhaus eingeliefert; sein Zustand war am Morgen mittelschwer, ohne Verschlechterung. Drei weitere Männer im Alter von 18, 45 und 47 Jahren wurden vor Ort medizinisch versorgt.

In der Gemeinde Kutsurub wurde ein 69-jähriger Mann verletzt. Er wurde vor Ort versorgt, lehnte jedoch eine Einweisung ins Krankenhaus ab.

Die Regionalverwaltung fügte hinzu, dass die Russen gestern fünfmal die Gemeinden Otschakiw und Kutsurub im Bezirk Mykolajiw mit FPV-Drohnen angegriffen haben. Es gab keine Verletzten.

Zur Erinnerung: In Odessa wurde in der Nacht zum Donnerstag, dem 30. April, während eines erneuten Angriffs russischer Kampfdrohnen ein Treffer in einem Wohnhaus sowie in einem Kindergartengebäude verzeichnet, in dem ein Brand ausbrach.