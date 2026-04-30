Selenskyj und Sybiha bereiten personelle Veränderungen im Außenministerium und in den Botschaften vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Prioritäten hat der Präsident für den Mai festgelegt?

Die Ukraine hat die Prioritäten ihrer diplomatischen Arbeit in Richtung Europa festgelegt und bereitet Personalentscheidungen im Außenministerium und in den Botschaften vor.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf Telegram.