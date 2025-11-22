Selenskyj: Delegationen der Ukraine, der USA und der Eurotroika werden in Genf zusammenarbeiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die große Mehrheit der europäischen Staats- und Regierungschefs ist bereit, die Ukraine bei der Erörterung und Ausarbeitung des von den USA vorgelegten Friedensplans zu unterstützen. Auch das Vereinigte Königreich wird helfen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Rede von Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj erklärte, er habe mit dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer über den amerikanischen „Friedensplan“ gesprochen.

„Wir hatten ein langes Gespräch und haben viele Nuancen der diplomatischen Arbeit bei der Planung des Friedensprozesses diskutiert. Wir werden uns weiter abstimmen, und ich bin der gesamten britischen Gesellschaft für ihre Unterstützung dankbar“, sagte er.

Selenskyj bestätigte, dass ukrainische Berater am 23. November in der Schweiz arbeiten werden, wobei auch Vertreter der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands anwesend sein werden. Europa ist bereit zu helfen.

„Die große Mehrheit der europäischen Staats- und Regierungschefs ist bereit zu helfen und mitzumachen. Konsultationen auf verschiedenen Ebenen sind im Gange, und die Aktivität aller, die einen echten und dauerhaften Frieden wollen, ist wichtig“, schrieb der Präsident.

Zuvor hatten die Medien berichtet, dass die Vereinigten Staaten, die Ukraine und die EU am 23. November in Genf Gespräche über einen neuen „Friedensplan“ von US-Präsident Donald Trump führen würden.

Am 22. November gaben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und der NATO eine gemeinsame Erklärung zu einem „Friedensplan“ für die Ukraine ab. Sie erklärten, der Plan könne die Grundlage für ein Friedensabkommen sein, müsse aber noch erheblich überarbeitet werden.