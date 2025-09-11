Kallas prognostiziert zwei weitere Jahre Krieg in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland fühlt sich selbstbewusster, was durch den Angriff auf Polen bestätigt wurde, so die Spitzendiplomatin der EU.

Die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, glaubt, dass der Krieg in der Ukraine „mindestens zwei weitere Jahre“ dauern wird. Dies sagte sie in einem Interview mit der spanischen Zeitung El País.

Nachdem russische Drohnen den polnischen Luftraum getroffen hatten, fühlte sich Russland noch sicherer, so Kallas.

„Am Rande von Straßburg stellen sie fest, dass der Krieg eine Pattsituation erreicht hat und Russland sich zuversichtlicher fühlt, was durch den Angriff auf Polen bestätigt wurde“, betonte der EU-Vertreter. Die Publikation stellt fest, dass die befragten Quellen vorhersagen, dass das Ausbleiben von Veränderungen in der politischen Führung sowohl in Moskau als auch in Kiew ein Faktor für die Verlängerung des Krieges sein könnte. Wir erinnern uns, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits erklärt hat, was er für einen Sieg der Ukraine hält. Fünf Szenarien für das Ende des Krieges. CNN-Prognose