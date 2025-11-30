"Dies sind wichtige Tage, und es kann sich viel ändern: Diese Ankündigung machte Selenskyj nach einem Gespräch mit Rutte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte ein Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, nach dem er „wichtige Tage“ für die Ukraine ankündigte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf Selenskyjs Post auf Telegram.

„Wichtige Tage, und es kann sich viel ändern. Wir stimmen uns eng ab, und in unserer Tätigkeit, in der Tätigkeit aller Partner, werden gemeinsame Aktivitäten, gemeinsame Positionen äußerst effektiv sein“, schrieb er nach dem Gespräch.

Selenskyj sagte auch, dass er ein Telefongespräch mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen hatte. Er wies darauf hin, dass die Ukraine ihre Bemühungen mit der EU koordiniert und dass die Situation in der Diplomatie zu den Gesprächsthemen gehörte.

„Wir haben die Situation in der Diplomatie besprochen und wir haben eine gemeinsame Meinung zu den wichtigsten Fragen. Wichtig ist auch, dass Ursula sehr aufmerksam auf die Notwendigkeit reagiert, unsere Widerstandsfähigkeit angesichts der ständigen russischen Angriffe auf Infrastruktur und Energie zu stärken“, schrieb der Präsident.