Bei zwei Ukrainern wurde an der Grenze zu Polen Bargeld im Wert von fast 4 Millionen Hrywnja beschlagnahmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Grenzschutzbeamte in der Region Lemberg beschlagnahmten bei zwei ukrainischen Staatsbürgern, die nach Polen reisen wollten, eine große Menge Bargeld. Dies berichtete der staatliche Grenzdienst am Montag, den 17. Oktober.

Es wird angegeben, dass ein Volkswagen-Kleinbus heute Morgen am Kontrollpunkt Shehyni eintraf. Unter den Passagieren befanden sich 39 und 42 Jahre alte Ukrainer. Grenzschutz- und Zollbeamte beschlossen, das Auto gründlich zu kontrollieren.

„Bei der Kontrolle des Innenraums wurde in den Taschen unter den persönlichen Gegenständen nicht deklariertes Geld in verschiedenen Währungen gefunden. In zwei Taschen stahlen die Männer: 104 700 Euro, 2 600 US-Dollar und 3 560 polnische Zloty, was sich nach dem Kurs der Nationalbank der Ukraine auf mehr als 3 Millionen 800 Tausend Hrywnja beläuft“, heißt es in dem Bericht.

Ein entsprechendes Protokoll wurde von den Zollbeamten angefertigt. Die entdeckten Gelder wurden beschlagnahmt.