Sie wurde in den Räumlichkeiten der staatlichen Verwaltung der Stadt Kiew eingerichtet: Der SBU deckte eine unterirdische Zigarettenproduktion auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine deckte ein Untergrundnetzwerk auf, dessen Organisatoren illegal gefälschte Zigaretten herstellten, lagerten und verkauften.

Dies teilte der Pressedienst des BES mit.

Den Ermittlungen zufolge operierte das Netzwerk ohne entsprechende Lizenzen in den Regionen Charkiw, Dnipro und Kiew sowie in der Stadt Kiew. Die Kriminellen organisierten illegale Produktions- und Lagerräume in einem Dorf im Bezirk Wyschhorod und im Bezirk Solomianskyj der Hauptstadt, in einem Gebäude, das der Stadtverwaltung von Kiew gehört.

Auf einem Kiewer Parkplatz fanden die Ermittler auch einen Lastwagen, der für die Auslieferung der Waren verwendet wurde.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die BES-Detektive mehr als 672 Tausend Zigarettenschachteln von 15 bekannten Marken sowie Kisten und Rollen, die für die Herstellung von Tabakwaren verwendet werden, Druckerzeugnisse, Computerausrüstung, einen Lastwagen usw.

Der geschätzte Wert der beschlagnahmten Zigaretten liegt bei über 38 Millionen Hrywnja.

Die Ermittlungen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens dauern an, und der gesamte Kreis der beteiligten Personen wird ermittelt. Es wird auch geprüft, ob das Netzwerk in die illegale Produktion und den Großhandel mit gefälschtem Alkohol in den Regionen Charkiw und Dnipro verwickelt ist.

Zur Erinnerung:

