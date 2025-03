US LNG wird zur Stärkung der Energiesicherheit der Ukraine und Europas beitragen, Timtschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Verflüssigtes Erdgas aus den Vereinigten Staaten wird zur Stärkung der Energiesicherheit der Ukraine und Europas beitragen.

Dies erklärte der CEO von DTEK, Maxim Timtschenko, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview mit Axios berichtet.

In dem Interview wird darauf hingewiesen, dass Timtschenko an der internationalen Energiekonferenz CERAWeek teilgenommen hat, wo er über die Erhöhung der Lieferungen von verflüssigtem Erdgas aus den USA in die Ukraine sprach.

„Unsere Idee ist es, diese Brücke zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine, zwischen Europa und der Ukraine zu bauen. Die Ukraine verfügt über die größten Gasspeicher in Europa, und sie sollten heute definitiv eine wichtige Rolle für die Energiesicherheit der Ukraine und Europas spielen“, sagte er.

Timtschenko sagte auch, dass die Ukraine dank der erneuerbaren Energiequellen ein wichtiger Teil der europäischen Energiesicherheit werden kann.

Zur Erinnerung: Ende Dezember 2024 erhielt die DTEK von Rinat Achmetow die erste Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) aus den Vereinigten Staaten von Amerika.