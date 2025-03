Nachrichten für den 26. März: eine geschlossene Bank in der Ukraine, das Risiko eines Zahlungsausfalls in den USA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über Russland. Moskau erörtert mit Washington die Möglichkeit, die russischen Gaslieferungen nach Europa über die Nord Stream-Pipeline wieder aufzunehmen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Über Sanktionen. Einige der größten Energiehändler der Welt räumen die Möglichkeit ein, nach Russland zurückzukehren, wenn die Sanktionen vollständig aufgehoben werden.

Über das Atomkraftwerk Saporischschja. Das Außenministerium der Ukraine hat einen Bericht über die Beschädigung eines Dieseltanks im Atomkraftwerk Saporischschja erhalten, das vorübergehend von Russland besetzt ist.

Zum Thema Finanzen. Die Nationalbank der Ukraine hat der Portal Bank die Banklizenz entzogen und ihre Daten aus dem staatlichen Bankenregister gelöscht.

Über die USA. Die US-Regierung läuft wahrscheinlich Gefahr, einen Teil ihrer Schulden in Höhe von 36,6 Billionen Dollar nicht mehr bedienen zu können.

EP-Exklusivberichte:

Wo 1,35 Millionen Ukrainer arbeiten

Staatliche Unternehmen verlieren Mitarbeiter an den privaten Sektor. Verteidigung, IT und Bauwesen gehören zu den Sektoren, in denen am meisten Personal eingestellt wird.