Der Stromverbrauch in der Ukraine ist deutlich angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Um 9:30 Uhr am 24. März war der Stromverbrauch in der Ukraine um 11,9% höher als zur gleichen Zeit am vorherigen Werktag, Freitag, 21. März.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrenerho mit.

„Der Grund für diese signifikanten Veränderungen ist ein Rückgang der Lufttemperatur im Vergleich zum Ende der letzten Woche. Außerdem ist es fast überall in der Ukraine bewölkt, was zu einer geringen Effizienz der heimischen Solarkraftwerke führt“, erklärt das Unternehmen.

Gleichzeitig wurde am 23. März der Tageshöchstverbrauch in den Abendstunden gemessen. Er war 2,7% niedriger als der Höchstwert am vorangegangenen Sonntag, dem 16. März.

Ukrenerho forderte die Ukrainer auf, am Abend – von 17:00 bis 21:00 Uhr – Strom sparsam zu verbrauchen.

Die Situation der Stromversorgung in der Ukraine könnte sich verschlechtern, da die Kernkraftwerke nach dem Winter planmäßig gewartet werden.