Umjerow berichtet über neue Unterstützungspakete von Partnern, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Verteidigungsminister Rustem Umjerow hat über neue Unterstützungspakete für die Ukraine von ihren Partnern berichtet. Die Liste umfasst Polen, Deutschland und andere Länder.

Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Abendansprache.

„Der ukrainische Verteidigungsminister Umjerow berichtete über seine Kontakte und Treffen mit unseren Partnern über neue Unterstützungspakete. Polen bereitet Unterstützungspakete vor und beteiligt sich weiterhin an der tschechischen Munitionsinitiative. Deutschland – wir erwarten, dass die Lieferung von Flugabwehrsystemen, IRIS-T-Systemen und Munition beschleunigt wird“, sagte Selenskyj.

Er wies darauf hin, dass es äußerst wichtig ist, dass Deutschland sich seiner Rolle als einer der größten Sicherheitspfeiler Europas und der modernen freien Welt bewusst ist. Die Ukraine wiederum weiß dies sehr zu schätzen. Der Präsident sprach auch über die Zusammenarbeit unseres Landes mit der Europäischen Union und die Unterstützung durch andere europäische Länder.

„Die Europäische Union – wir arbeiten auf der Ebene der EU-Institutionen daran, die bestehenden Versorgungsdefizite zu decken. Die Niederlande sind bereit, weiterhin in die Waffenproduktion in der Ukraine zu investieren. Die nordischen und baltischen Länder – volle Unterstützung, und das bedeutet neue Pakete, neue Investitionen in die Waffenproduktion, neue politische Initiativen, die uns alle stärken werden – sowohl die Ukraine als auch Europa. Ich möchte all unseren Partnern danken“, schloss Selenskyj.