Syrskyj kommentierte die Arbeit von DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Oberbefehlshaber sagte, er respektiere die Arbeit der Plattform, fügte aber hinzu, dass das Militär Missverständnisse mit ihnen habe.

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj respektiert die Arbeit der Plattform DeepState, stellt aber fest, dass das Militär noch Fragen zu der Ressource hat. Das sagt der Oberbefehlshaber in einem Videointerview.

„Ich respektiere die Arbeit, die sie tun“, bemerkte der Oberbefehlshaber.

Gleichzeitig fügte er hinzu, dass das Militär Widersprüche mit der Ressource über die Tatsache hat, dass nicht jede Information in Echtzeit veröffentlicht werden kann.

„Diese Frage betrifft die Sicherheit der Truppen. Manchmal hängt das Leben unserer Militärs davon ab, die einige Aktionen planen oder durchführen, von denen niemand wissen sollte. Der Feind überwacht Informationsressourcen und bezieht sich oft auf DeepState-Daten“, erklärte Syrskyj seine Meinung.

Er fügte hinzu, dass ein wesentlicher Teil der Missverständnisse mit der DeepState-Ressource die Koordination der Informationsübermittlung ist.

DeepState ist eine interaktive Ressource, die aktuelle Informationen über die Kämpfe in der Ukraine auf einer Karte bereitstellt.

Die Informationen kombinieren Daten aus verschiedenen Quellen: Militärberichte, Geheimdienstinformationen und Augenzeugenberichte, so dass Sie die Veränderungen an der Front in Echtzeit verfolgen können.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Truppen ihre Offensive im Februar fortgesetzt und 192 Quadratkilometer ukrainisches Territorium besetzt haben, was weniger ist als in den Vormonaten, so das Analyseprojekt DeepState.