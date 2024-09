Russische Föderation hatte Erfolg beim Vormarsch - Britischer Geheimdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee hat in den letzten Wochen einen taktischen Vorstoß in der Nähe von Wuhledar, Region Donezk, gemacht.

Das russische Militär hat in den letzten Wochen einen taktischen Vorstoß in der Nähe von Wuhledar, Region Donezk, erzielt. Dies teilte der Pressedienst des britischen Verteidigungsministeriums am 7. September unter Berufung auf Geheimdienstdaten mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Richtung wahrscheinlich „heiß“ bleiben wird.

Russische Streitkräfte haben einen taktischen Vorstoß um Wuhledar gemacht, das seit langem ein Ziel der Russen ist und dessen Verteidigung den Vormarsch der russischen Armee im südlichen Donbass aufhält, so das britische Verteidigungsministerium.

„Die russischen Streitkräfte haben taktische Vorstöße in der Nähe von Wuhledar unternommen“, erklärte das Ministerium.

Gleichzeitig sagte das britische Verteidigungsministerium, dass Russland wahrscheinlich auch im nächsten Monat versuchen wird, um Wuhledar herum vorzurücken.

Neulich berichtete das amerikanische Institute for the Study of War, dass das Militärkommando der Russischen Föderation die Versuche verstärken wird, Kurachowo und Wuhledar in der Region Donezk einzunehmen, um die Verlegung ukrainischer Truppen zur Verstärkung der Verteidigung von Pokrowka zu verhindern.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, am 5. September erklärte, dass es den ukrainischen Truppen gelungen sei, den Vormarsch der Russen in Richtung Pokrowskij zu stoppen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Lage in Richtung Pokrowskij habe sich in den letzten Tagen „verbessert“, aber man müsse auf eine Stabilisierung warten.