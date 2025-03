In den Karpaten wurden Mobilisierungsverweigerer festgenommen, die sich als Grenzschutzbeamte ausgaben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die drei Täter gaben sich als Militäroffiziere aus und hofften, die Grenzbeamten in die Irre zu führen.

Im Rahmen von Maßnahmen zur Verstärkung des Grenzschutzes haben Beamte der Spezialeinheit des Kommandos Mukatschewo drei Straftäter festgenommen. Darüber informiert der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine am Montag, den 24. März.

„Bei der Bewegung von Personen in Richtung Rumänien wurden Geräte zur verdeckten Überwachung und Kontrolle des an das Grenzgebiet angrenzenden Geländes aufgezeichnet, da der staatliche Grenzdienst der Ukraine ständig innovative Ansätze zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten einführt“, heißt es in der Mitteilung.

Bei den Tätern handelte es sich um Bewohner der Regionen Charkiw, Dnipropetrowsk und Cherson.

Alle drei waren mit getarnter Kleidung bekleidet. Nach Angaben der Festgenommenen gaben sie sich als Militärs aus und hofften, die Grenzbeamten in die Irre zu führen.

Die Festgenommenen wurden in die Grenzschutzeinheit gebracht. Die Protokolle über Ordnungswidrigkeiten gemäß Art. 204-1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten Illegales Überschreiten oder versuchtes illegales Überschreiten der Staatsgrenze der Ukraine.

Der Fall wurde an das Gericht weitergeleitet.

Wir erinnern daran, dass in Transkarpatien ein Mann festgenommen wurde, der drei Tage lang in den Bergen umherirrte und versuchte, die Grenze zu Rumänien illegal zu überschreiten.

Ebenfalls in den Vorkarpaten haben Grenzschützer 16 Mobilmachungsflüchtlinge festgenommen, die versucht hatten, die Ukraine in Richtung Ungarn und Rumänien zu verlassen. Bei den Festgenommenen handelte es sich um Männer aus verschiedenen Regionen der Ukraine.