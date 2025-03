Die Ukrainer haben dem polnischen Haushalt im letzten Jahr fast 4 Mrd. $ hinzugefügt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Migranten aus der Ukraine trugen im Jahr 2024 zu einem Anstieg der Einnahmen für den polnischen Haushalt um etwa 15,1 Mrd. Zloty bei.

Die Einnahmen von Migranten aus der Ukraine für den polnischen Haushalt beliefen sich im Jahr 2024 auf 15,1 Mrd. Zloty (etwa 4 Mrd. $). Dies geht aus Daten der Bank der Polnischen Wirtschaft (BGK) hervor, berichtete Bankier.pl am Montag, den 10. März.

„Betrachtet man die ungefähre Höhe der Steuern, die von Migranten aus der Ukraine in Polen gezahlt werden, können wir feststellen, dass von jedem 1 Zloty, den ukrainische Bürger im Rahmen des Programms Familie 800 Plus erhalten, die Migranten etwa 5,4 Zloty an den polnischen Staatshaushalt abführen“, so die Experten der Bank.

Nach vorläufigen Schätzungen könnten sich mehr als 2 Millionen ukrainische Staatsbürger in Polen aufhalten, von denen etwa eine Million nach dem Ausbruch des Krieges im Jahr 2022 nach Polen gekommen sind.

Wir werden daran erinnern, dass die Ukrainer in den letzten drei Jahren in Polen 77,7 Tausend natürliche Personen als Unternehmer registriert haben. Außerdem wurden 11,3 Tausend Unternehmen mit ukrainischem Kapital gegründet.

