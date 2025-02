Selenskyj hat eine neue Zahl für die Anzahl der getöteten und verwundeten Soldaten in den ukrainischen Streitkräften bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die erfassten Verluste der ukrainischen Streitkräfte während des Krieges belaufen sich auf mehrere zehntausend und die Zahl der Verwundeten auf mehrere hunderttausend. Zugleich weiß die Ukraine nicht, wie viele Zivilisten Russland in den besetzten Gebieten getötet hat.

Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Interview mit NBC News.

„Wir haben die Verluste registriert: 46.000 tote Soldaten. Zehntausende weitere sind vermisst oder in Gefangenschaft. Wir können es nicht genau wissen, denn die Vermissten sind vielleicht tot oder in Gefangenschaft, und es sind Zehntausende, das ist wahr“, sagte der Staatschef.

Darüber hinaus wurden 350.000 Soldaten verwundet und 19.500 Kinder nach Russland verschleppt. Gleichzeitig weiß die Ukraine nicht, wie viele Menschen während der Besatzung gestorben sind, da nach der Räumung von Siedlungen Gräber mit halbtausend Leichen gefunden wurden.

„Das ist, was wir wissen. Es ist nicht bekannt, wie viele Tausende von Zivilisten in den besetzten Gebieten starben. Als Russland die Städte angriff, umzingelte und zerstörte, kennen wir die Zahl der Toten nicht. Leider haben wir in den befreiten Städten Massengräber gefunden. Sie haben Massenhinrichtungen und Folterungen durchgeführt. In Städten mit mehreren tausend Einwohnern fanden wir 500 Leichen in einem einzigen Grab. Wir wissen nicht, wie viele Tausende von Menschen überall, wo Russland besetzt hat, getötet wurden“, sagte Selenskyj.

In demselben Interview sagte Selenskyj, er glaube, dass die Ukraine Russland noch militärisch besiegen könne. Allerdings wäre dies ohne die Hilfe von Partnern kostspielig und schwierig.