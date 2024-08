Ukrenerho: Keine Stromsperren in der Ukraine am 4. August

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Morgen, am 4. August, wird es keine Stromsperren geben. Sollte sich die Situation ändern, werden wir Sie zusätzlich über restriktive Maßnahmen informieren

Am Sonntag, den 4. August, wird die Einführung von stundenweisen Stromsperren nicht erwartet.

Dies meldet Ukrenerho.

„Morgen, am 4. August, wird es keine Stromsperren geben. Sollte sich die Situation ändern, werden wir Sie zusätzlich über die restriktiven Maßnahmen informieren. Verwenden Sie nach Möglichkeit von 11:00 bis 15:00 Uhr leistungsstarke Elektrogeräte“, heißt es in der Erklärung.

Was über die Stromausfälle seit Mai 2024 bekannt ist

Nach mehreren massiven russischen Angriffen auf das ukrainische Stromnetz war Ukrenerho gezwungen, kontrollierte Notstromausfälle in allen Regionen der Ukraine einzuführen. Am 14. Mai führte das Unternehmen Notstromausfälle ein, und am 16. Mai führte es Blackout-Pläne ein, die für alle Regionen Verbrauchsbeschränkungen vorsahen.

Am 29. Mai wurden die Stromausfälle aufgrund des aktiven Betriebs von Solarkraftwerken und einer Erhöhung der Leistung von Kernkraftwerken, nachdem 2 Blöcke aus der planmäßigen Wartung kamen, ausgesetzt. Wolodymyr Kudryzkyj, der Vorstandsvorsitzende der NPC Ukrenerho, sagte jedoch, dass dies nur eine vorübergehende Verbesserung sei.

Am Samstag, den 8. Juni, wurde in der Ukraine testweise ein neues Verfahren zur Planung stündlicher Stromausfälle eingeführt, das eine kürzere Dauer der Einschränkungen gewährleisten soll. Zuvor hatte es geheißen, dass sich die Stromsituation Ende Juli und im August verbessern würde.