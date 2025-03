Ukrenerho hat die Unterbrechung der Stromversorgung für Unternehmen wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Grund für die vorübergehende Einführung von Beschränkungen sind Schäden an den Stromversorgungseinrichtungen als Folge der russischen Raketen- und Drohnenangriffe.

In der Ukraine wird die Stromabschaltung für Industrie und Gewerbe in Kraft sein. Dies meldete NEC Ukrenerho am Sonntag, den 3. März.

„Aufgrund der schwierigen Situation im Energiesystem – morgen, 3. März, werden Strombeschränkungen für Industrie und Gewerbe gelten“, heißt es in der Meldung.

Die Zeit der Anwendung der Einschränkungen: von 6:00 – 10:00 und von 14:00 – 21:00.

Der Grund für die Beschränkungen sind die Folgen der russischen Angriffe auf Stromanlagen.

Der NEC versicherte, dass der Energiesektor daran arbeitet, die durch die feindliche Ausrüstung beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen, und dass sich die Zeitpläne für die Einschränkungen noch ändern können.

Erinnern Sie sich daran, dass Ukrenerho am vergangenen Wochenende, Montag und Donnerstag keine Einschränkungen gemeldet hat. Und am 26. Februar gab es Notabschaltungen in den Regionen Odessa und Dnipropetrowsk aufgrund der Folgen des Beschusses von Energieanlagen.

Ukrenerho sagte auch, dass sich der Stromverbrauch in der Ukraine stabilisiert habe.