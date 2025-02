Die Nationale Regulierungskommission für Energie und Versorgungsunternehmen erwartet, dass Ukrenerho fast 11 Milliarden Hrywnja seiner Energieschulden zurückzahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationale Energie- und Versorgungsregulierungskommission (NEURC) hat Ukrenerho die notwendigen Bedingungen für die Rückzahlung von 10,4 Milliarden Hrywnja seiner aufgelaufenen Schulden auf dem Energiemarkt gestellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf eine Äußerung von Ruslan Slobodian, einem Mitglied der Kommission, während einer Sitzung des parlamentarischen Ausschusses für Energie, Wohnungsbau und Versorgungsunternehmen.

„In der Sitzung der Kommission wurde eine Resolution verabschiedet, die die… Sie erlaubt es Ukrenerho, die Einsparungen aus den Mitteln des Dispatching-Tarifs gemäß der gesetzlich vorgesehenen Aufteilung im Verhältnis 45:45:10 zur Rückzahlung der Schulden zu verwenden“, sagte Slobodian.

Ihm zufolge belaufen sich die Einsparungen von Ukrenerho bei dem im Jahr 2023 gezahlten Dispatch-Tarif auf 10,7 Milliarden Hrywnja.

Gleichzeitig sagte Slobodian, dass die zweite Stufe der Fortschritte der Kommission bei der Lösung des Schuldenproblems darin bestehen wird, die Einsparungen von Ukrenerho bis Ende 2024 zu erfassen.

„Zu diesem Zweck haben wir eine außerordentliche Inspektion des Übertragungsnetzbetreibers geplant. Sie wird im März, also in naher Zukunft, stattfinden. Wir erwarten etwa 4 Milliarden Hrywnja (an Einsparungen – Anm. d. Red.)“, resümierte das Mitglied der Nationalen Regulierungskommission für Energie und Versorgungsunternehmen.