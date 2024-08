Am 19. August wird es in der Ukraine eine Runde von Stromausfällen geben - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ukrenerho hat für den 19. August Stromausfälle angekündigt. Die Einschränkungen werden von 17:00 bis 21:00 Uhr andauern, und eine Stufe der Verbraucher wird abgeschaltet werden

Aufgrund der Hitzewelle ist der Stromverbrauch in der Ukraine gestiegen. am 19. August werden die Verbraucher von einer Runde von Stromsperren betroffen sein.

Dies berichtet Ukrenerho.

In dem Bericht heißt es, dass der Strom für alle Verbraucherkategorien begrenzt sein wird, mit Ausnahme von kritischen Infrastrukturen und Unternehmen, die mehr als 80% der Stromimporte für ihren eigenen Bedarf bezahlen. Es wird eine Runde von Stromausfällen von 17 bis 21 Uhr geben.

Am Morgen des 19. August war der Verbrauch um 2,5% höher als am vorangegangenen Werktag, Freitag, dem 16. August. Gestern, am 18. August, wurde der höchste Verbrauch am Abend verzeichnet – 3,3% höher als am vorhergehenden Sonntag, dem 11. August.

Ukrenerho erinnerte auch daran, dass sich das ukrainische Stromsystem weiterhin von acht massiven russischen Angriffen erholt. Das Kapazitätsdefizit besteht nach wie vor, und es werden Notreparaturen und planmäßige Reparaturen an den Stromerzeugungsanlagen durchgeführt. Insbesondere sind 498 Siedlungen in der Ukraine aufgrund der Feindseligkeiten ohne Strom.