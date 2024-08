Ukrenerho hat Stromausfälle für Sonntag angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Detaillierte Zeitpläne für jede Region finden Sie auf den Websites der Oblenergos und ihren Seiten in den sozialen Medien.

Am Sonntag, den 1. September, werden die Pläne für die Stromversorgungseinschränkungen wieder in Kraft treten, so Ukrenerho.

Es wird berichtet, dass die Einschränkungen in mehreren Abschnitten gelten werden:

00:00 – 17:00 – eine Warteschlange;

17:00 – 22:00 – zwei Warteschlangen;

22:00 – 24:00 – eine Warteschlange;

Detaillierte Zeitpläne für jede Region finden Sie auf den Websites der Oblenergos und ihren Seiten in den sozialen Netzwerken.