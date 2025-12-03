Wann wird die Ukraine die ersten Verhandlungsgruppen mit der EU eröffnen: Selenskyj gibt eine Erklärung ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im nächsten Jahr will die Ukraine drei der sechs für den Beitritt zur Europäischen Union erforderlichen Cluster eröffnen, verhandeln und abschließen. Kiew setzt große Hoffnungen auf Irland und dessen EU-Ratspräsidentschaft.

Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut RBK Ukrajina während seines Besuchs in Irland.

„Die Europäische Kommission erkennt an, dass wir drei Cluster eröffnen können. Drei Cluster sind die Hälfte. Wir haben alles dafür getan. Und jeder versteht, dass wir bis zum Ende dieses Jahres technisch alles tun werden, um alle sechs Cluster zu eröffnen. Das wird auch von allen anerkannt“, sagte er.

Selenskyj erinnerte daran, dass Zypern und Irland bis 2026 die EU-Präsidentschaft innehaben werden. Auf letzteres ruhen große Hoffnungen, was den Abschluss der Verhandlungscluster angeht.

„Natürlich wollen wir die Cluster während der zyprischen Präsidentschaft öffnen, und der nächste Schritt ist, sie zu schließen. Und wir würden das gerne unter der irischen Präsidentschaft tun“, sagte der Präsident.

Der Beitritt der Ukraine zur EU: Was ist bekannt?

Anfang November hat die Europäische Kommission einen Bericht im Rahmen des EU-Erweiterungspakets veröffentlicht. Darin lobte die Kommission die Fortschritte der Ukraine, und die EU-Kommissarin für Erweiterung, Martha Kos, erklärte, dass die Europäische Kommission darauf hinarbeitet, bis Ende November Verhandlungsgruppen für den Beitritt der Ukraine und Moldawiens zur EU zu eröffnen.