„Madyar“ berichtete über Treffer an der Gasinfrastruktur der Krim

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein unbemanntes Fluggerät der ukrainischen Streitkräfte griff in der Nacht zum 20. Juni 2026 eine Brücke und vier Gasstationen auf der Krim an.

Der Leiter der Drohnenstreitkräfte, Robert „Madyar“ Browdi, berichtete von Angriffen auf eine Reihe von Gaszielen auf der Krim in der Nacht zum 20. Juni.

Quelle: : Browdi auf Facebook

Details: : Neben der Brücke über die Genichesk-Meerenge, über die der Generalstab berichtete, griffen die Streitkräfte vier Gasverdichterstationen in den Ortschaften Schurawliwka, Aromatne, Kljutschi und Lokhivka auf der besetzten Krim an.